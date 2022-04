Je suis entrepreneur, investisseur et conférencier. Passionné de relations humaines, de développement personnel et d'entrepreneuriat, je partage entre autres mes passions au sein de mon programme BEL (Bien-être. Entrepreneuriat. Loisirs). Plus d'infos surArray



Mes compétences :

Approvisionnement

Logistique

Achats

Management

Planification

Gestion de la production