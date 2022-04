Julio MOLINA

Qui je suis

- 34 ans

- Diplôme Master II Commerce International (Institut International du Management, Paris)



Ce que je sais faire

- Achats dans l'industrie automobile (Renault-Nissan: 5 ans, au Technocentre de Guyancourt)

- Management des projets et participation a la definition de la strategie Achats groupe (Borgwarner: à ce jour, a Monaco)

- Organisation des activites et management des ressources

- Mise en place de la stratégie Achats/Commerciale Groupe



Ce que je recherche

- De par mes etudes et ma culture sudamercaine, je souhaite me repositionner dans le secteur Import/Export en tant que Responsable de Zone Export



Mes compétences :

• Excellent relationnel

Autonomie

Culture

Culture du résultat

Esprit d'équipe

Excellent relationnel

Management

Management de projets

Relationnel

Rigueur

Rigueur et Autonomie