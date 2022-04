Julio SALGADO

Consultant dans le domaine de la formation, spécialiste dans la sous-traitance des formateurs et consultants, certifiés par des compagnies TI telles que ...



Adobe, Apple, Autodesk, Avaya, Amazon web services, BMC, Cisco, Citrix, Cloudera, CompTIA, Dell, EMC, HDI, HP, IBM, Juniper, Google, Microsoft, Microsoft Office, NetApp, Oracle, RSA, Red Hat, Salesforce, SAP, VMware entre autres.



Ou dans des domaines de compétences professionnelles telles que...



Architecture Methodologies, Business Analysis, Business Intelligence, Business Skills, ERP, ITIL® & IT Service Management, Project Management, Scrum & Agile, Six Sigma





Mes compétences :

Vente complexe

Technologies Microsoft

Télécommunications et réseaux

Recrutement

Formation

Formation professionnelle continue

Consultant

Gestion des compétences