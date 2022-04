Jullien ISABELLE

Riche d’une expérience de 17 ans en tant que Conceptrice-Formatrice, j’ai dirigé un service de formation, vendu des prestations pédagogiques. De plus j’ai assuré l’encadrement et la transmission d’ingénierie de formation et d’ingénierie pédagogique auprès de 8 Personnes à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris.

La maîtrise de logiciels couramment utilisés aussi bien pour le public que le privé et la formation la plus récente des avocats sur SECIBEXPERT et KLEOS m’ont permis de confirmer une compétence pédagogique polyvalente et performante.

Par ailleurs, j’ai acquis une double expertise durant 7 ans tant dans l’immobilier via l’ICH et la promotion immobilière que dans les métiers juridiques pour avoir formé sur un logiciel métier spécifique sur la chaine pénale des Magistrats, des Juges, des Procureurs et Présidents dans les TGI au sein de 25 Cours d’Appel.



Mes compétences :

Rédaction