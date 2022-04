Jullien VINCENT

"On ne peut se passer d’une méthode pour se mettre en quête de la vérité des choses." (Descartes)



Je suis diplômé du Master Progis (Science Po - Promotion 2004).



En 2005-2008, mon parcours a débuté auprès de BVA en qualité de chargé d’études.

J’ai notamment participé à la mise en place d’outils de cadrage sur le marché Télécom.



En 2008-2013, j’ai rejoint LH2 en qualité de chef de groupe (DE en 2009 ; DC en 2011).

J’étais alors en charge de la direction des études et du développement commercial.



Depuis 2014, j’ai rejoint ViaVoice en qualité de directeur de clientèle.

Je propose un accompagnement expert en marketing combinant études et conseil.



Mon objectif est de diversifier mes compétences, afin d'élargir mon horizon professionnel.

Créatif et organisé, je souhaite enrichir mon parcours de multiples expériences.



J'aime manager des équipes autour de projets ambitieux et stratégiques.



http://www.institut-viavoice.com/index.php/vj

http://lnkd.in/bgiVzv2





Mes compétences :

NTIC

Marketing

Innovation

Internet

Management

Téléphonie

Service

Statistique

Communication

Conseil