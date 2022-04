Emmanuel TENIERE-FAUVET

Mes expériences professionnelles m’ont permis d’accroître ma capacité d’adaptation et de mieux cerner les rouages nécessaires pour travailler aussi bien en équipe qu’en toute autonomie.

L’ensemble des tâches assumées lors de mon parcours professionnel m’ont permis d’acquérir les qualités suivantes:

organisation, rigueur, force de proposition et réactivité.

Malgré la diversité des domaines d’interventions (High Tech, Services …) il apparaît que la gestion des systèmes d'informations est au cœur du développement économique des entreprises. Ma préoccupation majeure demeure dans la mise en adéquation des besoins et des ressources en s’attachant particulièrement à la valeur humaine.



Je souhaite mettre mes aptitudes au service d'une entreprise dont la démarche est en adéquation avec ma vision du monde du travail, mon cursus et mon projet professionnel.



Mes compétences :

VPN SSL

Gestion de parc informatique

BlackBerry Enterprise server 5

Vcenter

Active directory

Exchange

Vmware

VMware vSphere 4.1 et 5