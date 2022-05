Nicolas LACOUTURE

Management en France et à l’international:

Direction de services informatiques, de programmes de transformation, de délocalisation, d’externalisation, management hiérarchique et fonctionnel d’équipes multi-disciplinaires et multi-culturelles



Expertises :

Alignement stratégique du S.I au regard des enjeux métiers, connaissance des problématiques S.I des grands groupes, maîtrise des services informatiques dans un contexte ITIL, gestion budgétaire, gestion contractuelle et négociation (appels d’offres)



Secteurs :

Entreprise de services, Franchise, Distribution, Transport, Privé / public



Capacités relationnelles:

Leadership, aisance relationnelle, sincère, goût pour le travail en équipe



Capacités organisationnelles et professionnelles :

Autonome, dynamique, actif, réfléchi, sens élevé des responsabilités et de l’engagement



Mes compétences :

DSI

Franchise

Infogérance

Management

Microsoft Project

Sourcing

Direction des systèmes d'information

Gestion de projet