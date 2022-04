Emmanuel MARGOTIN

Chef de Projet SI / Responsable opérationnel- (Total)

Demandes Bureautiques et Habilitations Métier.

Gestion des droits et des licences.

Administration des outils.

Encadrement de 3 équipes (plus de 25 personnes) sur site client et externe.



Management/Reporting/Pilotage.



Mes compétences :

ITIL

DBA

Informatique

Web

Windows

Gestion de projet

Oracle

Unix

Management

Sécurité des systèmes d'information

Pilotage d'activité

Business Intelligence

Gestion de la production