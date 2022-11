Lionel LACAZE

Les postes que j'ai pu occupé en tant que technicien puis en tant qu'ingénieur m'ont permis de développer une double compétence :



1) la gestion technique de patrimoine immobilier : Cette activité nécessite une bonne maîtrise du bâtiment afin d'élaborer et d'exécuter un plan pluriannuel de travaux pour le maintien en bon état d'un patrimoine.

j'ai pu développer de nombreuses expériences dans le cadre du montage de dossier de consulation pour la maintenance des installations techniques, pour la réalisation de travaux d'adaptations de locaux et d'installations techniques, la mise en place de contrôles réglementaires.



2) chef de projet immobilier en tant que représentant d'un maître d'ouvrage public.

Cette fonction nécessite une bonne connaissance de la loi de juillet 1985 dite loi MOP.

Le projet immobilier de l'InVS m'a permis de mener en tant que chef de projet 5 opérations de tailles diverses, dont une de démolition, se déroulant selon les principes de cette loi :

- réalisation des études préalables nécessaires à tout projet immobilier.

- organisation de concours de maitrise d'oeuvre et suivi du projet décliné par le maître d'oeuvre.

- désignation et suivi du travail réaliser par les intervenants accompagnant la maîtrise d'ouvrage (contrôleur technique - coordination SPS - assistance à maîtrise d'ouvrage - autres intervenants)

- suivi actif de la phase d'attribution des marchés de travaux et négociation des marchés.

- suivi des marchés de travaux (exécution administrative, financière et juridique)

- suivi des opérations de réception.



Mes compétences :

Manager d'encadrement de proximité

Gestion technique de patrimoine immobilier

Maîtrise d'ouvrage publique