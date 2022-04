Julliette BLOUIN

Bonjour,



Julliette, parisienne de 27 ans, diplomée depuis octobre 2013 : "Chef de projet multimedia" (Licence 3)

Après un voyage de 9 mois en solitaire en Amérique du sud, j'ai commencé chez Criteo en Mai 2015.



Curieuse, passionnée, créative, assidue et geek, je m'épanouie pleinement dans ce secteur en pleine expansion qui évolue au jour le jour.

Accro de nouvelles technologies, je fais beaucoup de veille et m'informe de toutes les nouvelles sorties.

Disponible pour des travaux Free Lance : Design Web & Print, intégration web, Newsletter ....

N'hésitez pas à me contacter !

A bientôt.



Julliette



Mes compétences :

Html/css

Photoshop

Illustrator

Flash

JavaScript/Ajax

PHP

Webdesign

JavaScript

Graphisme