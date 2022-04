Jullion AURÉLIEN

Né le 1er avril 1993 dans la petite bourgade Verdunoise, et actuellement habitant Niçois, je suis Belier au tempérament accrocheur et attachant. ;)



Fort de mon âge et de mon potentiel, j'ai mis un point d'honneur à réussir tout ce que j'entreprends.

Ma facilité d'adaptation, mon relationnel et ma sympathie sont les principaux facteurs qui ont motivé mon choix pour suivre des études en section Commerce,



J'aime créer de véritable synergie en entreprise, dans la joie, la bonne entente et la bonne humeur, mais aussi apporter toute l'énergie, la connaissance et mon savoir-faire au service des autres.



Toujours partant pour saisir de nouvelles opportunités, je suis capable également de me remettre en question. Je souhaite constamment apprendre et me former, car mon goût pour la découverte est insatiable.

Avide donc de connaissances, je suis à l'écoute des gens, avec de grands yeux ouverts sur le monde actuel, sur le qui-vive dans un monde en perpétuelle évolution, tant sur le plan des nouvelles technologies, que sur l'économie, la politique, l'industrie, ou encore la mode et les nouvelles tendances … etc



Cela dit, je n'oublie pas d'où je viens, ce qui m'a, avant tout, permis de devenir celui que je suis, c'est évident.

En effet, de nombreuses personnes que j'ai connues lors de mon parcours, m'ont donné le goût/ l'opportunité/ la motivation ou même encore la clé pour entreprendre, avoir une autonomie et moult autres qualités qui m'ont bien servis ! D'ailleurs, je ne les remercierais jamais assez …:)

De plus, je n'oublie pas l'éducation que j'ai reçu, merci papa et maman ;)



Devenu véritable ambassadeur de projet, j'aime donner le meilleur de moi-même, avec toujours la même perspective : celle de la satisfaction l'accomplissement et le développement de soi…. ce qui semble être autant de qualités requises pour réaliser les objectifs fixés.

Féru de sport, où je puise mon équilibre, mon attention est, avant tout, d'associer le bien être du corps avec celui de l'esprit.



Que dire de plus ? il est toujours difficile de se décrire, car il y a tellement de choses à dire…. Mais finalement, quoi qu'en disent mes aînés, et à mon sens, quand on a ''21 ans'' avec l’expérience que j’ai vécu, on peut néanmoins accomplir de grandes choses et gagner en crédibilité….



Mes compétences :

Stratégie de communication

Marketing opérationnel

Marketing relationnel

Communication externe

Management

Marketing stratégique

Marketing

Business Process Management

Conseil en communication