July BRIEND

Assistante de direction avec 17 années d’expérience en entreprise, j’ai évolué tant dans des PME et PMI que dans de grands groupes.Véritable autodidacte, mon parcours professionnel m’a amené à exercer plusieurs fonctions : tout d’abord assistante administrative puis assistante commerciale où j’ai été formée également aux postes d’assistante administration des ventes ainsi que de collaboratrice marketing. Par la suite, mon expérience s’est prolongée dans la filière des ressources humaines.Ainsi, ma curiosité et mon enthousiasme à apprendre me permettent de performer dans de multiples activités, de l’organisation et planification de tâches et événements à la gestion de la relation clients et fournisseurs. J’apprécie de préparer des devis, de répondre à des tâches d’accueil (téléphonique et de nouveaux embauchés), de transmettre des informations. Je sais aussi dresser des outils de comparaison des offres et de suivi des commandes. Efficace dans la gestion administrative du personnel, je suis apte, entre autres, à réaliser des déclarations sociales, à élaborer une procédure d’accueil ou à assurer le suivi des relations avec la médecine du travail.Avec six années passées au sein du groupe GSF en qualité d’assistante de direction, j’ai acquis de solides bases de connaissances techniques et humaines. Cette formation professionnelle est issue de mes différentes collaborations, notamment avec les services comptable, informatique et juridique qui m’amènent sans cesse à donner le meilleur de moi-même. Grâce à mes qualités d’adaptation et d’initiatives, mes collègues du service du personnel et ressources humaines, qui partagent de leur temps et leurs compétences, participent à l’enrichissement de mes connaissances.

Aussi, au regard de mon évolution et de ma volonté de faire reconnaître aujourd'hui l'ensemble de mon savoir faire, j'ai effectué en 2011 une démarche de validation des acquis de mon expérience pour le diplôme de B.T.S. Assistant de manager. Diplôme que j'ai obtenu avec succès en 2012.



