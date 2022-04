July DOUTTÉ

Professeur de piano depuis 20 ans et habitant Lozanne, je reprends mes activités sur Lyon et alentours. Je cherche des élèves de tous niveaux et tous âges qui souhaiteraient se perfectionner ou apprendre en se faisant plaisir.



Je suis en parallèle ouverte à toute proposition pour accompagner des chanteurs ou chanteuses lyriques ou pour faire des duos (piano ou chant, je suis également chanteuse).





Partie de Grenoble où j'ai été pendant 9 ans, j'y ai exercé en tant qu'auto-entrepreneur privée ainsi que pour Hewlett-Packard, ainsi qu'à l'école de musique de St Martin le Vinoux.





Mes projets annexes :

Depuis 2013 :

Création de l'ensemble vocal "Horizons" avec Léonore Thomassin, dont le but est de diffuser le plus largement possible le chant choral dans un répertoire éclectique allant du Moyen-Âge à nos jours en passant par tous les pays.



2013 :

-participation au festival Berlioz avec F-X Roth pour "Béatrice et Bénédict" de Berlioz.

-rôle de la baronne suédoise dans "La vie Parisienne" d'Offenbach donné à Valence.

-rôle de Lucie dans "Le téléphone" de Menotti donné à Romans-sur-Isère.



2012 :

-participation aux choeurs de l'opéra "Aïda" avec la Fabrique Opéra.

-participation au festival Berlioz sous la baguette de François-Xavier Roth pour "Roméo et Juliette" de Berlioz.



2011 :

-intègre le CRD de Romans en 3è cycle spécialisé de chant lyrique auprès d'Odile Dovin.

-intègre le Jeune choeur symphonique dirigé par Nicole Corti en association avec le choeur Britten et participation au festival Berlioz sous la baguette de François-Xavier Roth pour les "8 scènes de Faust" de Berlioz.

-participe aux choeurs de Carmen monté au Summum par la "Fabrique Opéra" dirigé par Patrick Souillot.

-cours de chant auprès d'Angèle Garabédian.



2010 :

-professeur de piano auto-entrepreneuse sur Grenoble et les environs.

-professeur de piano et FM au FAL de St Martin-le-Vinoux

-professeur de piano pour affiliée FASILADOM



2009 :

-professeur de piano remplaçante à la MJC Monplaisir, Lyon.

-participation du Jeune Choeur de Besançon au festival des "Deux-Rives" dans le Tarn.



2007/2008 :

-université Lyon 2 en Master 1 Musicologie,

-cours de chant avec Christophe Bernard.



2007 :

-création du "Jeune choeur de Besançon Franche-Comté" avec Evelyne Englebert. Choeur qui a pour but de recruter de jeunes chanteurs de bon niveau afin de pouvoir rivaliser avec les autres régions qui possèdent un jeune choeur, et de rester en nombre restreint (pas plus de 3 par pupitre). Cf : Blog

-cours de chant auprès de Marie-Christine Rey et Elisabeth Kapour.



2006 :

-participation au projet de "Monsieur de Pourceaugnac" monté à Besançon en collaboration entre la faculté de lettres et le théâtre Bacchus où je tiens le rôle de Mlle Hilaire (chanteuse).



2000 :

-mise en place du spectacle "L'opéra de la lune" de Jacques Prévert et Jacques Mayou avec mon ancienne professeur de piano (conte musical pour enfants), projet réunissant une trentaine d'enfants âgés de 8 à 13 ans.



1998 :

-premiers cours de piano dispensés à des enfants débutants.



1990 :

-premiers cours de piano auprès d'une professeur particulière.



Mes compétences :

Art

art et culture

Chant

Culture

Musique

Piano