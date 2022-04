July INIZAN

Diplômée Centre de Formation Professionnel : Notaire (CFPN Rennes Angers. soutenance décembre 2011 : "l'ingénierie du démembrement de propriété direct au profit du chef d'entreprise".



Diplôme 1er clerc, 2 ans d'expérience en étude (Perros-Guirec)



Avant : master 2 (ex dess) à Aix en Provence, faculté de droit et science politique : droit des professions et activités artistiques (entre droit d'auteurs, neurologie de l'artiste management et politiques culturelles!) dirigé par M.ROULAND.



Maîtrise en droit privé (master 1) à rennes 1

Erasmus en espagne (Seville) et un peu de semmelles de vent ailleurs.



Mes compétences :

Imaginative

Opiniâtre

Enseignement

Formation