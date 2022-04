Ingénieur junoir d'INSA Rennes en spécialité Systèmes et Réseaux de Communications. Chargé de télécommunications et réseaux, mes compétences s'articulent principalement autour de trois axes: Électronique analogique basses et hautes fréquences (BF et HF); Signal, communications et réseaux; Systèmes numériques et informatique.



Mes compétences :

Javascript

Télécoms

Matlab

VHDL FPGA et Matlab

R&D and Technological Innovations

Langage C/C++

Réseaux sans fil

Fibre optique