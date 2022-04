Bonjour,



Je suis un étudiant en Bachelor Management 3è année à FBS de Brest, actuellement je cherche un stage en comptabilité et gestion afin de me professionnaliser. J'aimerais bien travailler dans une entreprise qui coopére avec la Chine.



Je suis professeur de chinois à FBS de Brest, je dispense également des cours à domicile.

Pour avoir plus d'information, vous pouvez consulter mon profil Viadeo.



Mes compétences :

Gestion de projet

Contrôle de gestion

Commerce international

Enseignement

Management

Étude de marché