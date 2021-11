Léonard STERN

Mesdames, Messieurs,

Je me passionne pour la Chine et en particulier aux caractères chinois depuis plus de 10 ans, Je suis actuellement en Chine a Pékin, à la recherche d'opportunités professionnelles.

J'ai travaillé en tant que vendeur en bijouterie au sein de la galerie "Printemps Mode Haussmann" au corner Elsa Lee, ainsi qu'au Louvre pour la marque Kusmi Tea. Je suis titulaire d'une double licence de chinois et d'anglais de l'Université des Langues et de la Culture de Pékin en Chine après un voyage d'étude de 5 ans, ce qui m'a permis d'acquérir une solide base en langue chinoise et anglaise et la maîtrise de 3000 caractères, je suis titulaire d'une attestation de chinois avancé niveau 5 (HSK). J'ai au cours de mon séjour dispensé des cours de français et travaillé dans une bijouterie située dans une galerie d'art. Mon parcours en France se compose d'une formation à la production graphique (PAO), d'une expérience professionnelle à l'Aéroport d'Orly, et au sein de la société Oracle à Vélizy.



Lieux visité :

Beijing - Shanghai - Guilin - Suzhou - Yangshuo - Qufu - Changsha - Xian - Chaozhou - Shantou - Huangshan - Taishan - Huashan - Songshan - Luoyang - Harbin - Fenghuang - Kaifeng - Xidi - Hongcun - Chongqing. Angleterre, Hollande, Maroc, Italie, Espagne, Guadeloupe, Belgique.



http://www.flickr.com/photos/leonardstern/



Mes compétences :

Introduction aux caractères et à la lecture

Enseignement de lʼaspect culturel et historique

Procédures de réservation touristique

Modalité d'Accueil

Enseignement de la grammaire

Introduction à la phonétique et au vocabulaire

Caractéristiques des produits touristiques

QuarkXpress

Photoshop

Indesign CS4/5

Illustrator

Caisse enregistreuse

Structure Touristique IDF

HSK 5

Front office

Zimbra

HSK 6