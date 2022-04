Juneau ETIENNE

Riche d'une expérience de 6 ans dans le secteur de l'engineering installation électrique aéronautique, j'expérimente aujourd'hui une nouvelle aventure comme indépendant afin de faire bénéficier mes compétences et mon savoir-faire au service des entreprises du secteur aeronautique.



A bientôt !









Mes compétences :

Consultation /modification de bases de données

Analyse et Rédaction Technique

Rédaction et Contrôle de Vérification (V&V)

Logiciels maîtrisés : ACMS, Articulate, Dvise

Autres logiciels: Sap, Gilda, CatiaV5, Zamiz

Utilisation de la Documentation Airbus