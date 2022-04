Junior Biosciences est une association loi de 1901 (de type Junior-Entreprise), de l'Institut Supérieur de BioSciences de Paris ISBS.



Née de la volonté d'étudiants dynamiques et motivés de l'Institut Supérieur des Biosciences de Paris, cette association a pour but de proposer des prestations aux professionnels du domaine de la Biologie et du Biomédical. La mise en application de leurs compétences aussi bien en Biologie qu'en Sciences de l'ingénieur leur permettent de mener à bien leurs missions et témoigne de leur polyvalence acquise durant leur formation d'ingénieurs en Biosciences.

L'intérêt est alors double : à l'enrichissement professionnel des étudiants s'associe la garantie de services de qualité rendus aux entreprises.



