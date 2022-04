Junior CentraleSupélec est la junior-entreprise de l’École CentraleSupélec. JCS est issue de la fusion en 2017 entre Junior Centrale Etudes, créée en 1969, et Junior Supélec stratégie. Forte d’une équipe de 50 étudiants impliqués et motivés, Junior CentraleSupélec réalise des missions variées pour des entreprises et des particuliers, profitant ainsi de l’enseignement généraliste de CentraleSupélec et du potentiel des 5000 élèves, autant français qu’internationaux, présents sur le campus.



Mes compétences :

Stratégie marketing

Informatique

Ingénierie

Traduction technique

Analyse de données

Finance