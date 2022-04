Junior Conseil AQSE est à la fois une association loi de 1901 mais aussi une Entreprise de service comparable à un cabinet de conseil.



Nous sommes membres de la Confédération Nationale des Junior Entreprises (CNJE), le mouvement fédéré le plus important de France. Soutenue par l’équipe pédagogique de l’ESAIP, nous bénéficions de l’appui des enseignants chercheurs pour chaque mission effectuée.



De plus, notre structure fait l’objet d’un audit CNJE annuel. Cela permet de garantir notre pérennité au sein du mouvement dans une logique d’amélioration continue.



Notre équipe est composée de futurs ingénieurs spécialisés en QSE, qui souhaitent mettre leurs connaissances au service de votre Entreprise.



Mes compétences :

Accompagnement des normes

Questionnaire qualité

Évaluation des risques professionnels

Plan de continuité d’activité (PCA)

Veille réglementaire

Notice d’hygiène et de sécurité

Journée de sensibilisation

Document unique (DUER)

Gestion et valorisation des déchets

Diagnostic RSE

Plan de prévention

Développement durable

Image de sécurité de l'entreprise

Méthode 5 S

Hygiène