Junior Conseil IAE - ORLÉANS

L’IAE Junior Conseil Orléans, est une association loi 1901 gérée comme une entreprise et membre de la CNJE : Confédération Nationale des Junior-Entreprises.



Notre équipe est composée d'étudiants impliqués, créatifs et aux multiples ressources. Nous mettons tout en œuvre pour répondre au mieux aux demandes de chacun.



Notre mission est d'offrir aux professionnels des prestations de qualités et de permettre aux étudiants de mettre à profit leurs compétences dans das missions valorisantes.



Dynamisme et professionnalisme caractérisent nos prestations.



La Junior Conseil répond à vos besoins dans différents domaines :

- Marketing (étude de marché, enquête,...)

- Communication (étude d'image, élaboration de supports de communication,...)

- Evénementiel (création d'événement, étude,...)

- Création d'Entreprise (étude du potentiel, business plan,...)

- Informatique (création de site internet, analyse de données, veille concurentielle,...)

- Finance (contrôle de gestion, business plan,..)





Pour toute demande d'informations, de devis, n'hésitez pas à nous contacter :



iaejc.orleans@gmail.com



IAE Junior Conseil

Faculté de droit-eco-gestion

9 rue de Blois

45067 ORLÉANS Cedex 2



