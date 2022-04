Junior OBA

Profil méthodique, expérimenté en gestion financière (3 années). Proactif et persévérant j'ai une solide culture économique et financière.

Mon but : enrichir mon expérience dans l'analyse financière pour devenir un professionnel reconnu en conformité bancaire.



Compétences et qualités professionnelles :



• Esprit d’analyse et de synthèse

• Fiabilité et rapidité d’exécution

• Facilités rédactionnelles

• Solides connaissances financières (fiscalité, finance d’entreprise, comptabilité,

conformité bancaire…)



Une rencontre nous permettra de réfléchir ensemble à de beaux projets !

Mon engagement sera total pour satisfaire vos besoins.



Mes compétences :

Gestion budgétaire

Négociation

Gestion de la relation client

Suivi fournisseurs

Techniques de vente

Microsoft Word

Microsoft Excel

HTML5

Cascading Style Sheets

Audit

Bookkeeping

Financial Analysis

International Financial Reporting

Financial Statements/Financial Reports

Internal Control

Money Markets

Microsoft PowerPoint