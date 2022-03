L'Université de Reims Champagne-Ardenne souhaite garder un lien avec ses anciens diplômés.

Le Service des Enquêtes et de l'Insertion Professionnelle (SEIP) a pour mission de suivre l'insertion professionnelle de ces diplômés.



Chers anciens diplômés de l'Université de Reims Champagne-Ardenne, le questionnaire que nous vous demandons de remplir sur votre insertion professionnelle contribuera à faire connaître les débouchés professionnels de votre formation aux futurs diplômés, à offrir un retour aux équipes pédagogiques et à assurer une meilleure connaissance de l’insertion professionnelle des diplômés.



Les informations recueillies sont protégées et font l’objet d’une exploitation anonyme.

Merci d'avance pour votre participation.