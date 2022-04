Junior SAINT FORT

Issus de la restauration de collectivité, souhaitant me rapprocher de la cuisine traditionnelle ;je repris donc le chemin de l' école hotellière.



Titulaire d’un CAP de cuisine, amoureux du métier, motivé et riches de divers expériences; je propose mes services en tant qu'extras ce qui me permet d 'accroître mon expérience rapidement de part le changement fréquent de type de préstations (brasserie, traiteur, clubs de direction, hôtels de différents standing...) et de me lancer de nouvaux challenges.



Je reste à votre disposition pour vous rencontrer et vous apporter

de plus amples renseignements.





Cordiallement



Mes compétences :

Brasserie

Chef De Partie

Cuisinier

restauration

Traiteur