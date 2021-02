Dominique LEFEVRE

Avec un cursus et diverse expérience en hôtellerie et pâtisserie traditionnelle. J’apporterais mon expérience à hotel soucieux d’atteindre des objectifs élevés en termes de qualité des prestations et des produits, ainsi de mettre à profit ma motivation et mon dynamisme au sein d’une équipe ambitieuse et stimulante.



Pour ce poste impliquant de la rigueur, du respect des normes, mon cursus professionnel constituera un atout majeur. Rigoureux, ayant un bon sens relationnel, j'ai pu mettre à profit mon expérience et ma réactivité. Ma capacité de travail et ma persévérance m'ont aussi permis de progresser dans mes fonctions et dans mes responsabilités.

Intégrer un groupe, serait pour moi l'opportunité de renouer avec une carrière en adéquation avec mes perspectives.



Mes compétences :

Gastronomie

Restaurants

Hôtellerie

Pâtisserie