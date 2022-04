Junior SEREGE

JS SYNERGY : Coaching aux entreprises



- Camps cohésion

- Séminaires

- Séances individuelles

- Initiation à la conscientisation par la synergie

- Éducation du corps par le physique et le mental.



Vous recherchez une alternative au cérémonial du coaching en salle ou l'on se demande quand cela fini tout en ayant passé des heures devant le paper-board, en écoutant des monologues.



Vous recherchez une formation renforçant l'esprit d'équipe mais DONNANT INDIVIDUELLEMENT des outils efficaces POUR LA VIE COURANTE.

Être efficace au travail vous demande indéniablement d'être performant, donc une forme de tous les instants, alors préparez-vous avec les armes les plus EFFICACES sur le marché.



"Si vous vous reconnaissez en cela, alors nous sommes fait pour nous rencontrer."



Nos méthodes ont fait leur preuve pour des professionnels tels que des cadres, DRH, chefs d'entreprise..., pour des sportifs de haut niveau, mais aussi pour les particuliers comme vous et moi.



Nous souhaitons vous faire profiter de notre savoir-faire en élargissant aux groupes et à votre entreprise ce potentiel, trop souvent négligé qui est la synergie.



Notre équipe se tient à votre disposition pour de plus amples informations.



SEREGE Junior

Préparateur physique et mental diplômé.

Fondateur du concept JS SYNERGY.



Tél: 06.60.61.96.61

js-synergy@hotmail.fr

www.js-synergy.com



Notre maxime: JS SYNERGY bien plus qu'un loisirs .



Mes compétences :

Coach sportif, préparateur mental

coach

Partenaire JS SYNERGY depuis 2012