Ayant 5 ans d'expérience dans le domaine de l'ingénierie, ma capacité d'adaptation, mon esprit d'équipe et d'analyse de problèmes sont autant de qualités que je pourrai déployer pour de futures missions.



Mes compétences :

CAO

MATLAB

SolidWorks

Pro-Engineer CREO

Ingénierie système

Conception mécanique

Maintenance industrielle

Python Programming

C++

C Programming Language

AMDEC/FMECA

Catia v5

Gestion budgétaire

Gestion de projet