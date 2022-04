Junming ZHANG

+Originaire chinois cantonais de la ville de Shenzhen,

+Trilingue de chinois (cantonais et mandarin), français et anglais,

+4 ans d'études à Lille en France,

+Diplômé MSG Lille, Master 2 en Audit Interne, Contrôle et Conseil

+Diplômé chinois de Harbin Institute of Technology, BA

+Contrôleur de gestion depuis 2009 (Vilogia en 2009 et ID Group depuis 2010)

+Responsable contrôle de gestion depuis 2012 chez Okaïdi Shanghai (filiale ID Group)



Mes compétences :

logement social

auditeur interne

immobilier

Chine

International