Jurexpert Sas RECOUVREMENT

JUREXPERT WEBSITE:



Fondée par des acteurs majeurs du recouvrement amiable et judiciaire, JUREXPERT, société comptant 5 associés, vous aide à trouver les solutions pour mieux gérer votre poste client, mieux recouvrer vos impayés, mieux contenir vos coûts d'exécution.



JUREXPERT met ses compétences à votre service :

- La maîtrise amiable, phase épistolaire,

phoning, enquête terrain.

- La maîtrise des procédures judiciaires.

- La maîtrise des formations.



Régional, National ou International, le savoir

faire JUREXPERT n'a pas de frontière.



Anticiper un problème est souvent la meilleure façon de l'éviter. Nos équipes peuvent vous aider à évaluer vos besoins, et vous fournir des solutions adaptées et surtout personnalisées.



Nos missions : Vous accompagner lorsque vos comptes clients sont menacés en procédant au recouvrement de vos impayés, être près de vous afin d'anticiper chaque situation pouvant mettre en péril votre trésorerie.



Nous avons les connaissances et la logistique: JUREXPERT sera le partenaire que vous avez toujours cherché: Nos compétences, vos problèmes, nos solutions.



> Précontentieux

> Recouvrement amiable

> Recherche de débiteurs, solvabilité

> Mise sous surveillance d'entreprises

> Renseignements commerciaux

> Transactions / Négociations

> Procédures judiciaires

> Exécution forcée des décisions

> Mise en place et suivi d'opposition sur

paiement du prix de vente d'un fonds

de commerce

> Déclaration de créance lors des

procédures collectives

> Suivi de procédures collectives

> Rachat de créances

> Conseils aux entreprises

> Formations sur catalogue

> Formations à la demande



Mes compétences :

Négociations

Recouvrement

Renseignements commerciaux