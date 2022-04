Jursha LAHBITE

EXPERT TECHNIQUE INFORMATIQUE DECISIONNELLE, ELABORATION, BUDGETAIRE, CREMATION PILOTEE, FREELANCE..



Tout au long de mes 5 années d’expérience en informatique de pilotage de projet automatisé crémation et informatique décisionnelle j’ai développé de fortes compétences spécifiques dans le domaine de l’alimentation de datawarehouses, la modélisation de cubes, la création de rapports et l’élaboration budgétaire. Mes compétences techniques s’étendent principalement à la suite IBM Cognos BI, Planning et TM1, Quantal Medical, Filière BI, Open solutions, etc...



Mes compétences :

Installation des modules IT

Préparation physique

Évaluation des risques professionnels

Conception graphique

Rédaction technique

Bonnes Pratiques de Fabrication