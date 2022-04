Just' Alain SALINZHOUER

Vice-Président Produits et services de l'a CaPMA ''CAMEROON PROJECT MANAGEMENT ASSOCIATION'' accréditée IMPA ''International Project Management Assocation'' dans la formation, mise à niveau et Certification des métiers de gestion des projets dont Consultants, Formateurs, Encadreur des entreprises zt organisations à la compétitivité, Directeur de projets, Directeur des programmes et portefeuille projets, Chef de projet complexe, Chef de projet, Assistant chef de projet, Planificateur de projet, Coûteneur et Evaluateur - suivi de projet. Promoteur depuis 2002 d'une Agence Conseil Intelligence Economique ''GLOBAL BUSINESS CONSULTING GIE'' Erigée au fichier national des entreprises réputées crédibles en qualité de services, carrefour d’échanges et d’expertises des partenariats négociés mutuellement bénéfiques pour le Cameroun en émergence ; partenaire de la Bourse de Sous Traitance et de Partenariat (BSTP CAM ONUDI) pour le profilage et la mise à niveau des PME à capitaux entièrement camerounais pour une migration dans la plate forme de mise en relation [fournisseurs, prestataires de services, sous traitants] avec les grandes entreprises donneurs d’ordre (marché, financement) ; partenaire du Conseil Supérieur d’Orientation académique et Professionnelle, de l’Emploi (COSUPE). L’Agence Conseil Intelligence Economique ‘’GLOBAL BUSINESS CONSULTING GIE’’ est spécialisée dans la mise en place des solutions concrètes, pratiques et modernes d’envergure évolutive dans un environnement socio économique, professionnel fortement concurrentiel : Piloter et encadrer la compétitivité (productivité et rentabilité) des porteurs de projets, Managers des PME, coordonnateurs régionaux, nationaux des programmes de développement, organisations et collaborateurs de la sous région Afrique Centrale dans l’assainissement des affaires des référentiels internationaux de Management de qualité ISO 9001, 14 000 ; 17 024, 18 001, 21 500, 22 001, 27 000, 26 000.



Notre mission dans les délais consentis, consiste à rapprocher les PME et organisations basées au Cameroun des partenaires nationaux, de la zone CEMAC et internationaux, en vue d’établir des relations sérieuses d’affaires. Nous les encadrons de l’idée au montage de leur projet ; à susciter le financement de l’implantation au développement de leurs activités : soutenir la mise en place de partenariats mutuellement bénéfiques avec les sociétés étrangères. Qu’il s’agisse d’une mission longue ou ponctuelle, d’une démarche en stratégie, nous implémentons nos compétences pour vous soulager d’un minimum de contraintes et de sécurité. Nous vous garantissons des méthodologies personnalisées à des coûts flexibles soutenus par des experts consultants, afin de renforcer vos indicateurs de performance, qui, commercialement, sont porteurs des résultats très bénéfiques!