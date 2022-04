Juste PALANGA

Jeune diplômé et polyvalent, en quête d’expériences, je suis ici pour construire mon réseau et me créer de nouvelles opportunités professionnelles.



Grâce à un parcours diversifié, aussi bien académique que professionnel à travers différents stages, je possède des connaissances mobilisables dans différents secteurs d’activités : Transports et Logistique, Gestion des Ressources Humaines et Management de Projet.



Avec des aptitudes démontrées pour apprendre rapidement et s’intégrer à une équipe de travail, je souhaite rejoindre une société dynamique dans le cadre d’un contrat d’alternance ou d’un premier emploi.



Ma zone de mobilité est assez large (France et International)



Mes compétences :

Organisation de l'action

Logiciels de traitement de texte (Word / Excel/ Po

Méthodologie des Enquêtes