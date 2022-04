Justin ARTUS

Autonome, sérieux et organisé, il me semble disposer des compétences pour un poste commercial dans votre entreprise.

Je crois être doté d’un bon sens relationnel et d’un esprit d’équipe ; travailler en responsabilité au sein de votre structure sera l’occasion pour moi de réinvestir mes connaissances des services et du commerce et travailler avec des personnes et des publics variés. Je suis disponible dès maintenant.



Mes compétences :

Gestion de la relation client

Gestion commerciale

Global Positioning System

- Capacité à être multitâches et en mesure de s’ad