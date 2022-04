Justine ARTUSO

De retour d'un séjour de 8 mois à Montréal, je suis actuellement à la recherche de nouvelles opportunités professionnelles à Lyon. Diplômée d’un Bac+4 en communication et forte de plusieurs expériences réussies en tant que Chargée de communication et Assistante de communication, j’ai développé de solides compétences en communication et gestion de projets. De nature créative, organisée et autonome, je saurai m’investir avec enthousiasme et professionnalisme dans les missions qui me seront confiées.



Mes compétences :

Relations internationales

Traduction

Gestion événementielle

Relations clients

Rédaction web

Community management

Gestion de projet

Réalisation de supports de communication

Montage vidéo

Stratégie de communication

Stratégie marketing