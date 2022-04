Je suis un jeune dynamique qui au quotidien fais du droit un instrument de prévention et de protection de l'entreprise.je travaille avec aisance dans tous les milieux et je m'adapte facilement au dans tous les secteurs.Diligent,proactif, facile d'adaptation,ayant un grand sens d'esprit d'équipe.

Ma jeunesse un atout pour l'entreprise.Je suis aussi spécialiste dans la rédaction; analyse et la gestion des risques dans les contrats de tout genre.



Mes compétences :

la préparation

Microsoft Word