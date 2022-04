Justin BOISSY

Mon parcours professionnel en bref: 7 années chez DHL, comme conseiller clientèle, puis "Desk": organisation d'expéditions particulièrement sensibles (produits spéciaux, urgence absolue, bout du monde...) avec négociation fournisseurs quand sous-traitance et supervision de la bonne livraison en temps et conformité.

Puis SAV et encadrement direct des membres du service, formation de nouveaux embauchés. Enfin, encadrement d'une équipe du service "Réseau", relation avec agences DHL du reste du monde en vue de faire avancer des dossiers délicats en France.



En Septembre 2000, je deviens responsable du service clientèle de l'agence SERNAM de Lyon Guillotière (25 personnes à la prise du poste) composé du répondant téléphonique, du SAV, du Magasin des retours et du service Grands Comptes.

Je reporte au Directeur d'agence et travaille sur des projets régionaux avec la DR.



Profitant d'une interruption professionnelle en Avril 2002, je suis une formation de niveau II (Bac+4), "Responsable Logistique" chez ALCYON, Lyon 4. Après obtention de la qualification, en 2003, je deviens formateur pour la même entreprise.

Après deux années pour Alcyon, j'intègre l'AFT-IFTIM de Vaulx en Velin où j'ai la joie d'exercer depuis 2006.



Mes compétences :

Formateur

Logistique

Service client

Management

Formation