Sarah RATIVAL ÉPOUSE DUBUIS

Amoureuse des couleurs, textures et formes de la Nature depuis ma plus tendre enfance, j'ai décidé en 1998 d'intégrer une école d'Art. J'ai poursuivie par une formation d'infographiste.

Aujourd'hui, je vis à St Rémy où j'ai mon atelier. Je me consacre entièrement à la peinture depuis septembre 2020. Je peins de manière intuitive à l'acrylique fluide, influencé par le pouring et l'art abstrait. J'ai un style onirique et coloré volontairement engagé pour des causes qui me sont chers : la protection de la Nature et de ses habitants et la liberté d'expression.

"L'Art parle là où les mots sont incapable d'expliquer"