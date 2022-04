Justin CLAIRET

Mon parcours professionnel m’a permis d’exercer toute la chaîne des processus de la conception à l'industrialisation: opérateur CAO, projeteur en conception, lancement de la production en usine, mise au point, management d’opérateurs, chiffrages d’études, suivi de bureaux d’études extérieurs basés à l’étranger, suivi de projets, suivi des AMDEC, contacts avec les clients…

J’ai également eu la possibilité d’accroître mon domaine d’intervention puisque j’ai travaillé pour la grande distribution du Bricolage. Cette étape professionnelle m’a permis d’approcher d’autres domaines de la conception, notamment le chiffrage non plus de l’étude mais du produit lui-même (cout de production, cout outillage injection, cout matière première, cout logistiques, cout packaging, marges).

La recherche de partenaires industriels et de fournisseurs m'étant également dédiés, j'ai du établir les cahiers des charges des produits finaux mais aussi les CDC de l’outillage d’injection, ainsi que la procédure de mise en place des appels d’offres.





Mes compétences :

 Gestion de projet

 Conception de pièces de structure Aluminium (dom

 Conception CAO

 Management

 Mise en place des AMDEC produit

 Qualité perçue et normative