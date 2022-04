Justin DIEOU

J'ai crée à Paris, depuis mars 2007 le cabinet AICI, spécialisé en gestion de patrimoine auprès de cibles niches...

Partenaire de la BANQUE DELUBAC gestion privée à Paris, de WFINANCE-AGFALLIANZ gestion d'actifs...

Développons parallèlement des compétences d'investissements immobilier dans les pays en développement , émergents et autres parties du monde : Afrique, Amérique du sud, Europe, etc...auprès des diasporas sur les 5 continents.

Recherchons, actuellement des partenaires-mandataires zones pays, et continent introduits auprès de cibles de niches...

2014 AICI , devient WG-SOURCING ltd, Glasgow-Angleterre,rejoint la société 2AR,Paris: intermédiation financière, financement de projets, partenariats stratégiques, ppp, commerce international (exportation sous-traitée, centrale de Référencement...), benchmarking et externalisation... Pour une plateforme-expertise métier implantée sur les 5 continents...

www.wg-sourcing.com



Mes compétences :

Développeur

Innovateur

Nature

Persévérant

Finance

Gestion de projet

Management

Assurance Vie