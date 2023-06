Justin - Parfait DOUDY

Diplômé en sciences politiques à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, je travaille depuis plus de vingt ans au sein de collectivités territoriales.

Actuellement chargé de mission auprès de la directrice générale des services, j'ai exercé plusieurs fonctions dans le management, le pilotage et l'évaluation des politiques publiques.



Mes compétences :

Politiques publiques locales

Animation socioéducative et culturelle

Politique de la ville

Organisation et management de services

budgets

Internet