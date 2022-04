Pour réaliser son objectif, il suffit d'y croire... Tout ce que l'homme pense et croit peut se réaliser !



--------------------------------------



Ingénieur Commercial depuis 8 ans, mon but est de m'améliorer continuellement pour atteindre les objectifs qui me sont fixés. Après 8 années dans la vente d'un logiciel spécifique aux collectivités, je propose aujourd'hui d'accompagner les équipes commerciales dans la réalisation de leurs objectifs.



Je suis à votre écoute pour apprendre mais également pour vous apporter des réponses et des solutions.



Je vous remercie pour votre lecture.



Je vous souhaite une excellente journée.



Sylvain Le Guen



Mes compétences :

Informatique

Gestion de la relation client

Relations clients

Phoning

Relations sociales

Business development

Aisance relationelle

Logiciel CRM

Business