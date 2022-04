Justine ADAM

Diplômée d'un Bachelor Événementiel et Tourisme d'Affaires à l'ESPL d'Angers, et d'une Licence en école de commerce (ISEG), je suis à la recherche d'un poste dans l'événementiel, dans la communication ou un poste de Commercial.



Ouverte aux autres, polyvalente et soucieuse de me perfectionner, je m'adapte facilement aux tâches que l'on me confie et ai le sens des responsabilités, de l'organisation et de la rigueur. J'ai également un excellent relationnel.



Mes compétences:



- Coordination d'événements,

- Recherche et choix des lieux,

- Gestion des déplacements et transferts,

- Gestion des hébergements et de la restauration,

- Gestion du budget,

- Gestion des prestataires et intervenants,

- Élaboration de programmes,

- Animation d'événements,





Logiciels :



- Photoshop

​- Word

- Excel

- PowerPoint

- Sphinx











