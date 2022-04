Justine ANDANSON

Après des études de journalisme, j'ai pigé pour plusieurs radios et revues féminines dont Muteen, ELLE, Top Santé, Sport FM...



A la suite d'un voyage en Australie très formateur et d'un Master communication on line à Marseille, j'ai créé TrucdeNana.com, un webzine féminin participatif pour les 15-30 ans en 2007.



De 2009 à 2011, première expérience TV sur Ma Chaine Sport avec "Mes tendances bien-être" où je teste toutes les nouveautés forme. Puis je rejoins l'équipe de la matinale de "Mon Bien Être", sur Direct 8 où j'enchaine les chroniques beauté, mode et conso pendant un an.



Aujourd'hui, je suis chroniqueuse forme sur MCS Bien-être, groupe MCS (depuis 2011) pour l'émission "Autour du bien-être" et rédactrice en chef de TrucdeNana.com.



Je suis également pigiste régulière pour le magazine Shape (Interview d'athlètes et j'ai testé) et la revue professionnelle Fitness Management.



Mes compétences :

dynamique

Motivée

Perfectionniste

Sociable