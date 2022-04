Justine ANDRIEU

Designer UX à l'agence Attoma, j’ai débuté ma formation en Angleterre avec des projets centrés sur les usages et les technologies contemporaines. Diplômée d’un master II en création industrielle de l’ENSCI les Ateliers, je me suis spécialisée en expérience utilisateur sur les questions de développement durable, d’énergie et de mobilité. Curieuse et pragmatique, j’apprécie le travail en équipe pluri-disciplinaire. Mes expériences professionelles m’ont amenées à la gestion de projets complexes de design d’interfaces, d’objets et d’espaces.



Mes compétences :

Photoshop

Rhinoceros

Graphic design

Indesign

Final Cut Pro

Product design

Illustrator

Service design