Justine-Artemis DELAHAIE

Jeune diplômée du Master 2 LEA specialité Langues et Gestion Anglais-Grec modèrne, je suis à la recherche d'un emploi qui soit en rapport avec la communication et l'international et si possible avec la Grèce.



Doté d'une double culture franco-hellénique, ma formation universitaire, outre des compétentes linguistiques en Anglais et en Grec, m'a offert une spécialisation pluridisciplinaire dans les domaines du marketing international, du management interculturel et de la gestion.



Désireuse d’acquérir une expérience concrète dans un secteur tourné à l'international et forte de ma détermination et de mes qualités d’adaptation, je suis prête a être formé pour pouvoir obtenir des qualifications supplémentaires pour un poste dans la traduction, communication,commerce,tourisme,import-export et interprétariat.



Mes compétences :

COMMERCE

Communication

Export

Import

Import Export

International

Interprétariat

Tourisme

Traduction