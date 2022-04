Justine AUDOUIN

Après mes 4 années d'études Supérieures à Sup de Co La Rochelle dans le programme Bachelor International, je vais effectuer une année de césure avant d'intégrer le MSc Strategic Events Management and Tourism Management en septembre 2012 à la SKEMA Business School.

Approfondir mon projet professionnel, acquérir de l'expérience et mettre en pratique mes acquis académiques sont des points essentiels pour moi.



Suite à mes expériences à l’international durant mes études supérieures, j’ai pu évaluer mon intérêt pour le secteur touristique en lien avec l’événementiel.

Cela me correspond complètement puisque je fais preuve d'un excellent sens de l’organisation, prise d'initiatives et des responsabilités.



De plus, grâce à mes différentes expériences, je m’adapte facilement aux situations et aux personnes rencontrées.

Mes divers voyages m’ont permis d'acquérir une grande ouverture d’esprit, une réelle curiosité, une performance d’adaptation et un bagage linguistique (anglais et espagnol).



Mes compétences :

Esprit d'équipe

Evénementiel

International

Langues

ouverture d'esprit

Tourisme

Voyages

Adaptabilité