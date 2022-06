Bonjour,



Ayant acquis une expérience de plus de 6 ans en tant que technicienne informatique, je souhaiterais mettre à profit mes qualités telles que la rigueur, la compassion, lesprit déquipe et le sens du service.

Durant ces années jai pu évoluer côté technique (utilisation de lactive directory et de loffice admin entre autres).

Jaime le travail en équipe car selon moi ça nous permet dévoluer.



Cordialement,



Justine BELOT



Mes compétences :

Informatique

Traduction espagnol français

Service client

Dépannage informatique

Education