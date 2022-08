Justine BOULLOT

Chef de produit, Food Service Europe, McCain



Périmètre : produits à base de pommes de terre (pré-frits & surgelés principalement)

Cible : professionnels de la restauration hors domicile, focus sur le secteur commercial.

Géographie: toute l'Europe (35 pays)



Mon métier s'articule autour de trois axes principaux :

- Projets d'innovation : en charge de A à Z des lancements de demain.

= > De l'investigation du besoin en amont (contraintes/besoins des restaurateurs professionnels) au plan de lancement marketing en aval, en passant par la coordination et la gestion du groupe projet impliquant le développement produit (R&D, qualité), la validation du mix marketing (études qualitatives et quantitatives), le développement packaging, la création de l'argumentaire de vente...

- Gestion de gammes : produits existants.

= > Gestion quotidienne de plusieurs gammes de frites, je dois veiller à la viabilité (volume & valeur) et au développement de ces gammes dans toute l'Europe (supports commerciaux, qualité produit, veille concurrentielle, packaging...).

- Développement d'outils de suivi business.

= > création de tableaux de bord/d'outils avancés permettant un meilleur pilotage du business au quotidien. Supports d'aide à la décision stratégique.



Quelques mots sur mon tempérament :



Ouverture d'esprit : j'ai vécu dans quatre pays différents (Angleterre, Belgique, Canada et Espagne), je parle d'ailleurs couramment anglais et espagnol. J'ai également effectué de nombreux voyages à l'étranger (Italie, Mexique...)



Caractère entrepreneur : j'ai créé mon entreprise en janvier 2010, La Bonne Orthographe qui est un service de relecture, correction et saisie informatique pour étudiants, particuliers et professionnels.



Autonomie : mes nombreuses expériences en entreprise et à l'étranger m'ont beaucoup apporté en termes de "débrouillardise" !



Dynamisme et enthousiasme : je suis par nature une personne impliquée. Cela se reflète dans mes activités/hobbies, ou encore dans le fait que je n'hésite pas à m'investir dans diverses aventures (création d'entreprise, stage non obligatoire, année de césure, immersion dans un pays étranger...).



Aptitude à s'adapter et à travailler en équipe : grâce à mes diverses immersions en entreprises, j'ai dû chaque fois m'adapter à une nouvelle équipe, à une nouvelle culture d'entreprise, à de nouveaux modes de fonctionnement... ce qui a naturellement accru mes capacités d'adaptation, de compréhension et d'intégration.



Mes compétences :

Excel

Word

Powerpoint

Photoshop

Oracle