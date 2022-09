Justine CAHOREAU

Actuellement en troisième année de Diplôme de Comptabilité et Gestion (DCG) ,je suis à la recherche d'un contrat de professionnalisation pour effectuer un Diplôme Supérieur de Comptabilité et Gestion (DSCG) en alternance à Nantes.



Je recherche activement des professionnels travaillant dans des cabinets d'expertise comptable qui pourraient m'intégrer au monde du travail et me permettre d'appliquer mes connaissances théoriques.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Journals

Ciel Compta